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Голкипер Манчестер Сити не отбрасывает мысль о том, что может покинуть клуб
Игрок рассказал о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега не отбрасывает мысль о том, чтобы покинуть клуб, если в другой команде он будет основным вратарем.
"Это решение принял не я один, а с женой, которая ждет второго ребенка. Мне уже не 20 лет, поэтому выбирать надо с умом".
Ортега в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 5 поединков, в которых пропустил 4 мяча; 2 матча он отыграл на ноль.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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