Голкипер Манчестер Сити не отбрасывает мысль о том, что может покинуть клуб

Голкипер "Манчестер Сити" Штефан Ортега не отбрасывает мысль о том, чтобы покинуть клуб, если в другой команде он будет основным вратарем.

"Это решение принял не я один, а с женой, которая ждет второго ребенка. Мне уже не 20 лет, поэтому выбирать надо с умом".

Ортега в нынешнем сезоне Премьер-Лиги провел 5 поединков, в которых пропустил 4 мяча; 2 матча он отыграл на ноль.