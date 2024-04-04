Тоттенхэм проявляет интерес к хавбеку Лестера

"Тоттенхэм" проявляет интерес к игроку "Лестер Сити" Кирнану Дьюсбери-Холла.

По информации издания talkSport, "лисы" будут вынуждены продать своего игрока, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Кирнан в Чемпионшипе в этом сезоне забил 11 голов и отдал 13 ассистов в 38 матчах.