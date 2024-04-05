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Манчестер Юнайтед допустил 225 ударов по своим воротам за 10 матчей АПЛ с начала года

Англия

Есть вопросы к защите "манкунианцев"

Манчестер Юнайтед допустил 225 ударов по своим воротам за 10 матчей АПЛ с начала года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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С начала года по воротам "Манчестер Юнайтед" было нанесено более 200 ударов в английской Премьер-лиге.

В последнем матче против "Челси" (3:4) подопечные тен Хага допустили 28 ударов по воротам, из них 11 - в створ.

Как отмечает статистический портал Opta, "МЮ" позволил соперникам нанести 225 ударов по своим воротам за 10 игр (17 пропущенных) в чемпионате Англии в 2024-м году. Это худший показатель среди всех клубов топ-5 лиг Европы (АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А и Лиги 1).

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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