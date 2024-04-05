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Букайо Сака может сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против Баварии

Англия

Об этом сообщает Goal.com

Букайо Сака может сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Арсенала" имеет определенные проблемы со здоровьем. Сака, который был заменен на 78-й минуте во время недавнего матча против "Манчестер Сити", впоследствии пропустил игру против "Лутон Таун" в среду. Однако форвард уже тренируется и Артета уверен, что он будет доступен против "Баварии" на следующей неделе.

"Я настроен очень позитивно. Я думаю, что он полетит вместе с нами... Он хочет быть там и он чувствует себя все лучше и лучше", - заявил Микель Артета перед субботним матчем с "Брайтоном". Впрочем, участие Букайо Сака на этих выходных остается под вопросом.

Добавим, что вингер "Арсенала" в этом сезоне сыграл 38 матчей, где отметился 16 голами и 13 ассистами.

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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
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