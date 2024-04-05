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Почеттино: Я использовал свою репутацию, чтобы присоединиться к Челси

Англия

Специалист рассказал о проекте Челси

Почеттино: Я использовал свою репутацию, чтобы присоединиться к Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Маурисио Почеттино, главный тренер "Челси", рассказал о том, что побудило его присоединиться к клубу.

"Я использовал свою репутацию, чтобы присоединиться к "Челси", в проект, который заключается в том, чтобы построить команду с молодыми, талантливыми футболистами, которые имеют потенциал стать топ-игроками".

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"Мы знали, что это огромный вызов, но я хочу дать команде толчок к победам, вере в себя и построению очень хороших отношений", - добавил специалист.

Сейчас "Челси" занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеют 43 балла.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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