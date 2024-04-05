Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби - о матче АПЛ против Арсенала: Я думаю, что они будут агрессивными, и у них есть четкий стиль игры
Специалист настроен оптимистично
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Брайтона" Роберто де Дзерби прокомментировал субботнюю игру против "Арсенала".
"Микель Артета - замечательный тренер, я с большим уважением отношусь к его работе. Команда всегда играет с большой интенсивностью и смелостью. Я думаю, что они будут агрессивными, и у них есть четкий стиль с мячом и без него. Думаю, это будет интересная игра".
Матч "Брайтон" - "Арсенал" состоится 6 апреля. Начало - в 19:30.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Умер экс-президент Карпат - при нем команда выигрывала бронзовые медали
- На аэродроме Морозовск уничтожено по меньшей мере шесть российских самолетов
- Сумасшествие в Лондоне. Челси - Манчестер Юнайтед 4:3. Видео голов и обзор матча
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн