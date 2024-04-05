Де Дзерби - о матче АПЛ против Арсенала: Я думаю, что они будут агрессивными, и у них есть четкий стиль игры

Наставник "Брайтона" Роберто де Дзерби прокомментировал субботнюю игру против "Арсенала".

"Микель Артета - замечательный тренер, я с большим уважением отношусь к его работе. Команда всегда играет с большой интенсивностью и смелостью. Я думаю, что они будут агрессивными, и у них есть четкий стиль с мячом и без него. Думаю, это будет интересная игра".