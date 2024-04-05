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Де Дзерби - о матче АПЛ против Арсенала: Я думаю, что они будут агрессивными, и у них есть четкий стиль игры

Англия

Специалист настроен оптимистично

Де Дзерби - о матче АПЛ против Арсенала: Я думаю, что они будут агрессивными, и у них есть четкий стиль игры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Брайтона" Роберто де Дзерби прокомментировал субботнюю игру против "Арсенала".

"Микель Артета - замечательный тренер, я с большим уважением отношусь к его работе. Команда всегда играет с большой интенсивностью и смелостью. Я думаю, что они будут агрессивными, и у них есть четкий стиль с мячом и без него. Думаю, это будет интересная игра".

Матч "Брайтон" - "Арсенал" состоится 6 апреля. Начало - в 19:30.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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