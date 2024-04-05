Эрик тен Хаг: МЮ может конкурировать с лучшими командами Премьер-лиги и не только

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заверил, что его команда не планирует сдаваться.

"Мы будем продолжать бороться, и я уверен, что вы увидите это, у нас есть характер. Мы можем конкурировать с лучшими командами Премьер-лиги и не только".