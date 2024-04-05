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Эрик тен Хаг: МЮ может конкурировать с лучшими командами Премьер-лиги и не только
Манчестер Юнайтед не планирует сдаваться
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заверил, что его команда не планирует сдаваться.
"Мы будем продолжать бороться, и я уверен, что вы увидите это, у нас есть характер. Мы можем конкурировать с лучшими командами Премьер-лиги и не только".
Подопечные тен Хага занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ и имеют 48 баллов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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