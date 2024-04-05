Манчестер Сити заинтересовались хавбеком РБ Лейпцига

"Манчестер Сити" уже некоторое время наблюдает за игрой полузащитника "РБ Лейпцига" Дани Ольмо.

По информации издания BILD, "горожане" являются главными претендентами на трансфер игрока. Но полузащитником также заинтересовалась "Барселона", но из-за финансовой ситуации клуб почти нет шансов подписать Ольмо.

Дани в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 16 матчах.

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