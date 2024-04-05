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Манчестер Сити заинтересовались хавбеком РБ Лейпцига

Англия

Дани Ольмо может перейти в АПЛ

Манчестер Сити заинтересовались хавбеком РБ Лейпцига

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" уже некоторое время наблюдает за игрой полузащитника "РБ Лейпцига" Дани Ольмо.

По информации издания BILD, "горожане" являются главными претендентами на трансфер игрока. Но полузащитником также заинтересовалась "Барселона", но из-за финансовой ситуации клуб почти нет шансов подписать Ольмо.

Дани в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 3 гола и отдал 4 ассиста в 16 матчах.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
BILD
Опубликовал: Екатерина Власова
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