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Человеческие останки найдены возле базы Манчестер Юнайтед. Ведется следствие
Начато расследование убийства
telegraph
В лесном массиве Керсал-Дейл в Солфорде, неподалеку от базы "Манчестер Юнайтед", найдены человеческие останки, которые были завернуты в полиэтиленовый пакет.
Сразу не удалось идентифицировать и определить, кому принадлежат кости. Полиция вызвала специалистов, которые подтвердили, что останки принадлежат человеку.
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Начато расследование убийства, но пока детали следствия неизвестны.
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Источник:telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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