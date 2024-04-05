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Человеческие останки найдены возле базы Манчестер Юнайтед. Ведется следствие

Англия
Обновлено

Начато расследование убийства

Человеческие останки найдены возле базы Манчестер Юнайтед. Ведется следствие

telegraph

Новина українською

В лесном массиве Керсал-Дейл в Солфорде, неподалеку от базы "Манчестер Юнайтед", найдены человеческие останки, которые были завернуты в полиэтиленовый пакет.

Сразу не удалось идентифицировать и определить, кому принадлежат кости. Полиция вызвала специалистов, которые подтвердили, что останки принадлежат человеку.

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Начато расследование убийства, но пока детали следствия неизвестны.

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Источник:
telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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