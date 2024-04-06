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Тренер МЮ: Результаты не всегда такие, как мы хотим

Англия

Не теряет надежд

Тренер МЮ: Результаты не всегда такие, как мы хотим

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мыслями касаемо своего будущего и о возможном выходе "МЮ" в Лигу чемпионов.

"Я сосредоточен на своей работе, сосредоточен на процессе в этом проекте. Я уверен, что останусь во главе команды в следующем сезоне, мне нравиться здесь.

К сожалению, результаты не всегда такие, как мы хотим, но мы идем в правильном направлении и добьемся того, чего хотим.

Касаемо Лиги чемпионов. Мы потеряли пять очков - это стоит очень дорого. Нам нужно догонять, игр остаётся все меньше и меньше", — приводит слова тен Хага SkySports.

Напомним, сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, они набрали 48 очков.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
SkySports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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