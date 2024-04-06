Тренер МЮ: Результаты не всегда такие, как мы хотим

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг поделился мыслями касаемо своего будущего и о возможном выходе "МЮ" в Лигу чемпионов.

"Я сосредоточен на своей работе, сосредоточен на процессе в этом проекте. Я уверен, что останусь во главе команды в следующем сезоне, мне нравиться здесь.

К сожалению, результаты не всегда такие, как мы хотим, но мы идем в правильном направлении и добьемся того, чего хотим.

Касаемо Лиги чемпионов. Мы потеряли пять очков - это стоит очень дорого. Нам нужно догонять, игр остаётся все меньше и меньше", — приводит слова тен Хага SkySports.