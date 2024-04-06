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СМИ: Эрик тен Хаг может покинуть клуб по окончании сезона
Впрочем, сам нидерландский специалист уверен, что останется в МЮ
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" может уволить Эрика тен Хага, сообщает The Independent.
Как говорится в издании, Эрик тен Хаг может покинуть английский клуб по окончании сезона если "красные дьяволы" не попадут в Лигу чемпионов. Отмечаеться, что заменить нидерландского специалиста может Грэм Поттер.
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Напомним, Эрик тен Хаг возглавил "МЮ" летом 2022 года. Сейчас клуб находиться на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.
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Источник:The Independent
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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