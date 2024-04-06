  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. СМИ: Эрик тен Хаг может покинуть клуб по окончании сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Эрик тен Хаг может покинуть клуб по окончании сезона

Англия

Впрочем, сам нидерландский специалист уверен, что останется в МЮ

СМИ: Эрик тен Хаг может покинуть клуб по окончании сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Манчестер Юнайтед" может уволить Эрика тен Хага, сообщает The Independent.

Как говорится в издании, Эрик тен Хаг может покинуть английский клуб по окончании сезона если "красные дьяволы" не попадут в Лигу чемпионов. Отмечаеться, что заменить нидерландского специалиста может Грэм Поттер.

Читайте такжеАПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?

Напомним, Эрик тен Хаг возглавил "МЮ" летом 2022 года. Сейчас клуб находиться на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Семь европейских клубов хотят приобрести защитника сборной Италии. Торино требует 40 миллионов
yellow-arrow
Тренер МЮ: Результаты не всегда такие, как мы хотим
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Independent
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости