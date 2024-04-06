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Артета: Мы еще не видели лучшую версию Кая Хавертца

Англия

Для немца этот сезон – первый в составе "канониров"

Артета: Мы еще не видели лучшую версию Кая Хавертца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру игрока команды Кая Хавертца.

“Мы еще не видели лучшего Кая Хавертца. В его возрасте он только начал работать с нами, это его первый сезон, он строит эти отношения.

У него еще впереди, еще больше игр, ему нужно улучшить показатели... и я уверен, что он попытается это сделать”, - сказал Артета.

Летом прошлого года “Арсенал” приобрел Хавертца у “Челси” за 75 миллионов евро. С того момента он провел 41 матч в составе "канониров", записав в свой актив девять голов и четыре ассиста.

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Микель Артета Кай Хавертц
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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