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Артета: Мы еще не видели лучшую версию Кая Хавертца
Для немца этот сезон – первый в составе "канониров"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру игрока команды Кая Хавертца.
“Мы еще не видели лучшего Кая Хавертца. В его возрасте он только начал работать с нами, это его первый сезон, он строит эти отношения.
У него еще впереди, еще больше игр, ему нужно улучшить показатели... и я уверен, что он попытается это сделать”, - сказал Артета.
Летом прошлого года “Арсенал” приобрел Хавертца у “Челси” за 75 миллионов евро. С того момента он провел 41 матч в составе "канониров", записав в свой актив девять голов и четыре ассиста.
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