Артета: Мы еще не видели лучшую версию Кая Хавертца

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал игру игрока команды Кая Хавертца.

“Мы еще не видели лучшего Кая Хавертца. В его возрасте он только начал работать с нами, это его первый сезон, он строит эти отношения.

У него еще впереди, еще больше игр, ему нужно улучшить показатели... и я уверен, что он попытается это сделать”, - сказал Артета.