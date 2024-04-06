Зинченко - в старте Арсенала на матч с Брайтоном

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на игру 32-го тура АПЛ против "Брайтона".

???? ???????????????????????????????? ????



⚖️ Jorginho in the middle

⚡️ Jesus on the wing

???? Saka returns



Let's keep raising the bar, Gunners ???? pic.twitter.com/AtVVkl5M8A — Arsenal (@Arsenal) April 6, 2024

Поединок между коллективами Роберто Де Дзерби и Микеля Артеты начнется в 19:30 по киевскому времени.