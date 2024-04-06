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Зинченко - в старте Арсенала на матч с Брайтоном
Еще один поединок с участием украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко попал в стартовый состав команды на игру 32-го тура АПЛ против "Брайтона".
???? ???????????????????????????????? ????— Arsenal (@Arsenal) April 6, 2024
⚖️ Jorginho in the middle
⚡️ Jesus on the wing
???? Saka returns
Let's keep raising the bar, Gunners ???? pic.twitter.com/AtVVkl5M8A
Поединок между коллективами Роберто Де Дзерби и Микеля Артеты начнется в 19:30 по киевскому времени.
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Виктор Иванчук
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