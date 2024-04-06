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Худший в старте. Оценки Зинченко в матче против Брайтона
Александр вряд ли может занести этот поединок в свой актив
Getty Images / Global Images Ukraine
В 32-м туре претендент на чемпионство посетил "Амекс Стедиум" и приехал в гости к Де Дзерби.
"Канониры" выиграли 3:0, но украинский легионер выглядел хуже на фоне одноклубников. Абсолютно все игроки основы получили более высокие оценки.
Sofascore поставил 6,7, WhoScored – 6,6. Бывший игрок "Ман Сити" провел на поле 72 минуты, сделал 88% точных пасов, 6 раз терял мяч, трижды выиграл позицию и осуществил 50 касаний. Также была одна удачная попытка дриблинга, 1 ключевой пас, 1 длинная передача. Зинченко во 2-м тайме ушел с поля, а вместо него появился Томиясу.
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