  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Худший в старте. Оценки Зинченко в матче против Брайтона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Худший в старте. Оценки Зинченко в матче против Брайтона

Англия
Обновлено

Александр вряд ли может занести этот поединок в свой актив

Худший в старте. Оценки Зинченко в матче против Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 32-м туре претендент на чемпионство посетил "Амекс Стедиум" и приехал в гости к Де Дзерби.

"Канониры" выиграли 3:0, но украинский легионер выглядел хуже на фоне одноклубников. Абсолютно все игроки основы получили более высокие оценки.

Читайте также: Зубков: Зина гораздо лучше играет в футбол, чем в Counter-Strike

Sofascore поставил 6,7, WhoScored – 6,6. Бывший игрок "Ман Сити" провел на поле 72 минуты, сделал 88% точных пасов, 6 раз терял мяч, трижды выиграл позицию и осуществил 50 касаний. Также была одна удачная попытка дриблинга, 1 ключевой пас, 1 длинная передача. Зинченко во 2-м тайме ушел с поля, а вместо него появился Томиясу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
АПЛ. Астон Вилла - Брентфорд 3:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Шеффилд Юнайтед – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости