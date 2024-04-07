Шеффилд Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последние недели Михаил Мудрик наконец перестал выглядеть как футболист, который не имеет никакого взаимопонимания с собственными партнерами. Похоже, что украинец неплохо вписался в эту команду и вытеснил Рахима Стерлинга на фланге атаки.

Хочется только больше результативных действий от нашего соотечественника, но и это должно со временем прийти. Возможно, в матче против "Шеффилд Юнайтед" мы увидим гол или голевую от Михаила?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32 тур.

7 апреля. 19:30. Шеффилд. "Бремолл Лейн"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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