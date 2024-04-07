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Шеффилд Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Михаил Мудрик уже вытеснил Стерлинга, пора прибавлять в результативных действиях

Шеффилд Юнайтед – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последние недели Михаил Мудрик наконец перестал выглядеть как футболист, который не имеет никакого взаимопонимания с собственными партнерами. Похоже, что украинец неплохо вписался в эту команду и вытеснил Рахима Стерлинга на фланге атаки.

Хочется только больше результативных действий от нашего соотечественника, но и это должно со временем прийти. Возможно, в матче против "Шеффилд Юнайтед" мы увидим гол или голевую от Михаила?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в воскресенье, 7 апреля.

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Английская Премьер-лига. 32 тур.

7 апреля. 19:30. Шеффилд. "Бремолл Лейн"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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