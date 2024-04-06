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АПЛ. Астон Вилла - Брентфорд 3:3. Видео голов и обзор матча

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Это было ярко!

АПЛ. Астон Вилла - Брентфорд 3:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче 32-го тура АПЛ "Астон Вилла" и "Бренфторд" выдали яркий поединок с 6-ю голами. Казалось, в первом тайме все было под контролем команды Унаи Эмери. Даже преимущество в один мяч. Якобы все подтвердил гол Роджерса на старте второго тайма. Но дальше все пошло не так - "Брентфорд" удивил 3-мя голами подряд за 10 минут.

В конце концов, "Астон Вилле" удалось сравнять счет, и остаться хотя бы с одним очком. Кстати, украинец Егор Ярмолюк вышел за гостей на 81-й минуте.

АПЛ, 32-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
"Астон Вилла" - "Брентфорд" 3:3
Голы: Уоткинс (39, 81), Роджерс (46) - Занка (59), Мбемо (61), Висса (68)

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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Виктор Иванчук
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