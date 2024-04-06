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Обновленное руководство МЮ берет курс на экономию средств

Англия
Обновлено

Джим Рэтклифф остался недоволен результатами финансовой проверки клуба

Обновленное руководство МЮ берет курс на экономию средств

Фото - Phil Noble / Reuters

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Совладелец "красных дьяволов" инициировал анализ денежных расходов команды. Это привело к запрету на использование служебных автомобилей с водителями для некоторых сотрудников.

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Прежде всего, это связано с желанием сэра Джима Рэтклиффа отказаться от ненужных затрат. Ранее с этой же целью были аннулированы кредитные карты определенных представителей топ-менеджмента.

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Напомним, что новый совладелец заплатил Глейзерам 824 миллиона евро за 25% акций. Ожидается, что компания Ineos, в которой предприниматель возглавляет совет директоров, проинвестирует МЮ на 270 млн. Но сначала необходимо ознакомиться с текущим положением дел.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Симченко
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