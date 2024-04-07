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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.04.2024
Дерби с чемпионскими амбициями
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
7 апреля, 17:30. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая трансляция: Setanta Sports
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- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Ливерпуля
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
- Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football
Северо-западное дерби – одно из самых мощных за всю историю не только английского футбола, но и этой игры в целом. Однако скорее именно “было”. Сейчас, из-за не слишком высокого уровня МЮ, "Ливерпуль" может позволить себе обыгрывать "манкунианцев" со счетами 7:0, 4:0, 5:0. А вот положительный результат со стороны "Манчестера" воспринимается как сенсация.
И вот в этом самое любопытство. "Ливерпуль" борется за чемпионство, поэтому победа ему нужна кровь из носа. В то же время, МЮ даже за престиж пока трудно бороться. Но в этом сезоне в личных встречах против “мерсисайдцев” подопечные тен Хага сначала сыграли вничью на “Энфилде” в рамках АПЛ, а затем в четвертьфинале Кубка Англии победили в дополнительное время. И второй матч состоялся не так уж давно.
Новости Манчестер Юнайтед
Парад потерь очков продолжается. В прошлом туре против Челси и подопечные тен Хага выдали матч кризисных команд. Однако любой нейтральный болельщик (да и вообще все фаны, кроме тех, кто поддерживает МЮ) остался доволен. Триллер завершился волевой победой "пенсионеров", которую они вырвали благодаря голам на 90+10 и 90+11 минутах. Что-то невероятное.
Всего за последние пять матчей чемпионата "Манчестер Юнайтед" трижды уступил, однажды сыграл вничью и только однажды победил. Амбиции на зону Лиги чемпионов с треском улетели вниз. Хотя и МЮ занимает четвертое место в турнирной таблице, однако отрыв от четвертой "Астон Виллы" составляет 12 очков. За восемь матчей до финиша чемпионата такой отрыв в текущей ситуации отыграть сложно (читать, как "нереально"). Но позитив есть. “Манкунианцы” будут играть в полуфинале Кубка Англии да еще и против “Ковентри” из Чемпионшипа.
Кадры хозяев
Лазарет на "Олд Траффорд" переполнен. Линделоф, Маласия, Шоу, Марсьяль точно не сыграют сегодня. Также и Мартинес, который только 30 марта вернулся после практически двух месяцев восстановления, снова травмировался. Под вопросом участие в текущем матче Варана, Эванса и Казэмиро.
Новости Ливерпуля
В предыдущем туре "мерсисайдцы" с определенными проблемами победили "Шеффилд". Первый тайм в исполнении подопечных Клоппа был вообще неярким, а гол Нуньеса – это подарок судьбы (или голкипера клинков). Однако после перерыва "Ливерпуль" все-таки дожал соперника. Очень важную роль сыграли индивидуальные качества игроков, а также замены от Клоппа.
В настоящее время "мерсисайдцы" находятся на втором месте турнирной таблицы АПЛ. У третьего "Манчестер Сити" столько же очков, а у первого "Арсенала" на один зачетный пункт больше. Но вот именно сегодняшний матч против МЮ – в запасе команды Клоппа. Победа вернет их в лидерскую позицию.
Кадры гостей
Важных потерь у "Ливерпуля" тоже немало. Клопп не может рассчитывать сегодня на Алиссона, Александера-Арнольда, Жоту, Тьяго, Матипа и Байчетича. Эндо также был в последнее время в лазарете и пропустил матч против “Шеффилда”. Сегодня у него есть шанс сыграть.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 04.04. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)
- 30.03. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
- 09.03. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)
- 03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 04.04. Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)
- 31.03. Ливерпуль – Брайтон 2:1 (АПЛ)
- 17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
- 14.03. Ливерпуль – Спарта Прага 6:1 (ЛЕ)
- 10.03. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
17.03.2024. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
17.12.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)
05.03.2023. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 7:0 (АПЛ)
22.08.2022. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:1 (АПЛ)
19.04.2022. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70 - 28
|70
|3
|Манчестер Сити
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62 - 44
|57
|6
|Манчестер Юнайтед
|30
|15
|3
|12
|43 - 44
|48
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53 - 50
|43
|10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45 - 55
|41
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15
|Эвертон*
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17
|Ноттингем Форест*
|31
|7
|8
|16
|39 - 53
|25
|18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45 - 65
|25
|19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|30
|3
|6
|21
|28 - 80
|15
*С команды Эвертон снято 6 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football
Несмотря на свое текущее состояние "манкунианцы" будут по-особому настраиваться на этот матч. В первом круге им чудом удалось отобрать очки на Энфилде, а недавно они воспользовались осторожным футболом от “мерсисайдцев” и выбили их из Кубка Англии. Однако в сегодняшнем матче "Ливерпуль" будет более собран, ведь на кону значительно более высокие ставки. МЮ идет на 11 месте в турнирной таблице по сыгранным матчам дома. Сегодня статистика не улучшится. Прогноз: Победа "Ливерпуля" 0:2.
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