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Постекоглу: Посмотрите на Ньюкасл, он попал в ЛЧ по итогам прошлого сезона, и что теперь?

Англия

Считает, что попадание в Лигу чемпионов не так важно

Постекоглу: Посмотрите на Ньюкасл, он попал в ЛЧ по итогам прошлого сезона, и что теперь?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассказал, что для него означает Лига чемпионов.

"Попадание в ЛЧ еще ничего не значит. Посмотрите на "Ньюкасл", он попал в ЛЧ по итогам прошлого сезона, и что теперь? В Лиге чемпионов сложно играть, если ваш состав не построен, вы в минусе. Сейчас моя цель - это продолжать бороться в АПЛ и строить команду, которая должна быть конкурентоспособной в ЛЧ, если мы туда попадем", — приводят слова Постекоглу ESPN.

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Напомним, сейчас "Тоттенхэм" находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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