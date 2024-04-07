Тренер МЮ: Нужно сделать все, чтобы переломить ситуацию

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал грядущий поединок против "Ливерпуля".

"После поражения от "Челси" нам нужно оправиться. Нужно сделать все, чтобы переломить ситуацию. Сейчас мы настроены позитивно. Мы смотрим только вперед. Я знаю, что мы способны бороться с сильнейшими и обыгрывать сильнейших. Мы должны научиться доводить важные матчи до победы. И сегодня именно такой матч", — сказал тен Хаг.