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Тренер МЮ: Нужно сделать все, чтобы переломить ситуацию
Верит, что сможет изменить ситуацию в таблице к концу сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал грядущий поединок против "Ливерпуля".
"После поражения от "Челси" нам нужно оправиться. Нужно сделать все, чтобы переломить ситуацию. Сейчас мы настроены позитивно. Мы смотрим только вперед. Я знаю, что мы способны бороться с сильнейшими и обыгрывать сильнейших. Мы должны научиться доводить важные матчи до победы. И сегодня именно такой матч", — сказал тен Хаг.
Напомним, сегодня в рамках 32 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" примет "Ливерпуль". Игра начнется в 17:30.
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