Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити подписал американского вундеркинда 2009 года рождения за один миллион долларов
Также включены и бонусы
Instagram: cavan.sull
"Манчестер Сити" договорился о трансфере американского вундеркинда Кавана Салливана. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В настоящее время ведется работа над подписями всех положенных документов. "Горожане" заплатят "Филадельфии Юнион" за трансфер около одного миллиона долларов. Также в сделку будет включено множество бонусов.
Салливан присоединится к "Сити" в течение следующих лет, ведь он родился в 2009-м – ему сейчас всего 14 лет.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Победы Зинченко и Миколенко, поражение Трубина в чемпионском дерби и исторический триумф Атлетика. Главные новости за 6-е апреля
- Атлетик Бильбао в серии пенальти выиграл Кубок Испании-2024
- Трубин – один из худших игроков матча Спортинг – Бенфика по оценкам статистических порталов
- Статистические порталы оценили выступления Зинченко и Ярмолюка в матчах АПЛ
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн