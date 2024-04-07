Манчестер Сити подписал американского вундеркинда 2009 года рождения за один миллион долларов

"Манчестер Сити" договорился о трансфере американского вундеркинда Кавана Салливана. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В настоящее время ведется работа над подписями всех положенных документов. "Горожане" заплатят "Филадельфии Юнион" за трансфер около одного миллиона долларов. Также в сделку будет включено множество бонусов.

Салливан присоединится к "Сити" в течение следующих лет, ведь он родился в 2009-м – ему сейчас всего 14 лет.