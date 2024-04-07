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Манчестер Сити подписал американского вундеркинда 2009 года рождения за один миллион долларов

Англия

Также включены и бонусы

Манчестер Сити подписал американского вундеркинда 2009 года рождения за один миллион долларов

Instagram: cavan.sull

Новина українською

"Манчестер Сити" договорился о трансфере американского вундеркинда Кавана Салливана. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В настоящее время ведется работа над подписями всех положенных документов. "Горожане" заплатят "Филадельфии Юнион" за трансфер около одного миллиона долларов. Также в сделку будет включено множество бонусов.

Салливан присоединится к "Сити" в течение следующих лет, ведь он родился в 2009-м – ему сейчас всего 14 лет.

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Манчестер Сити Филадельфия Юнион (США) Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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