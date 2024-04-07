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Арсенал в матче против Брайтона повторил сразу два достижения 19-летней давности

Англия

Не рекорды, но интересные показатели

Арсенал в матче против Брайтона повторил сразу два достижения 19-летней давности

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 32 тура чемпионата Англии "Брайтон" дома уступил "Арсенал" со счетом 0:3.

"Канониры" улучшили свою разницу мячей до +51. Как сообщает Opta, лондонцы добились такого результата впервые с сезона 2004-2005 гг.

Читайте такжеАПЛ. Брайтон - Арсенал 0:3. Видео голов и обзор матча

Также согласно информации статистического портала, “Арсенал” ни разу за 11 матчей чемпионата в 2024-м календарном году не уступал в счете. Это самая длинная серия с того же 2005 года – тогда удалось 12 поединков подряд не отыгрываться.

На данный момент "канониры" лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, имея преимущество над вторым "Ливерпулем" в один зачетный пункт. Правда, у "мерсисайдцев" есть еще матч в запасе.

Следующий поединок в рамках АПЛ "Арсенал" проведет 14 апреля против "Астон Виллы" на "Эмирейтс".

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Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
07.04.2024 в 11:01
Я бы хотел чтоб Арсенал взял АПЛ, если не Арс, то Ливерпуль! Главное чтоб не Сити! Для меня до сих пор в Манчестере существует одна команда и играет она в красной форме!
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Комментарии 1
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KondratCheUa (Чернигов)
07.04.2024 в 11:01
Я бы хотел чтоб Арсенал взял АПЛ, если не Арс, то Ливерпуль! Главное чтоб не Сити! Для меня до сих пор в Манчестере существует одна команда и играет она в красной форме!
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