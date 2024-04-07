Арсенал в матче против Брайтона повторил сразу два достижения 19-летней давности

В рамках 32 тура чемпионата Англии "Брайтон" дома уступил "Арсенал" со счетом 0:3.

"Канониры" улучшили свою разницу мячей до +51. Как сообщает Opta, лондонцы добились такого результата впервые с сезона 2004-2005 гг.

Также согласно информации статистического портала, “Арсенал” ни разу за 11 матчей чемпионата в 2024-м календарном году не уступал в счете. Это самая длинная серия с того же 2005 года – тогда удалось 12 поединков подряд не отыгрываться.

На данный момент "канониры" лидируют в турнирной таблице чемпионата Англии, имея преимущество над вторым "Ливерпулем" в один зачетный пункт. Правда, у "мерсисайдцев" есть еще матч в запасе.

Следующий поединок в рамках АПЛ "Арсенал" проведет 14 апреля против "Астон Виллы" на "Эмирейтс".