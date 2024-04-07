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Манчестер Сити хочет предложить новое соглашение ключевому игроку команды
Об этом сообщает Mirror
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" хочет поощрить Родри значительным повышением зарплаты, чтобы удержать испанского полузащитника на "Этихаде" как можно дольше. Пеп Гвардиола считает, что 27-летний игрок стал его самым важным игроком за последний год.
"Сити" готов подписать с полузащитником новое соглашение, которое увеличит его базовую зарплату до 300 000 фунтов стерлингов в неделю. Сейчас Родри получает 180 000 фунтов в неделю и у него осталось чуть больше трех лет по контракту, который он подписал летом 2022 года. Испанец также является одним из вице-капитанов в раздевалке горожан и рассматривается как достойный преемник, который будет носить повязку, когда Кайл Уокер и Кевин Де Брюйне в конце концов уйдут.
Добавим, что Родри в этом сезоне провел 40 матчей, где отметился 8 голами и 12 передачами.
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