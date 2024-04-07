Манчестер Сити хочет предложить новое соглашение ключевому игроку команды

"Манчестер Сити" хочет поощрить Родри значительным повышением зарплаты, чтобы удержать испанского полузащитника на "Этихаде" как можно дольше. Пеп Гвардиола считает, что 27-летний игрок стал его самым важным игроком за последний год.

"Сити" готов подписать с полузащитником новое соглашение, которое увеличит его базовую зарплату до 300 000 фунтов стерлингов в неделю. Сейчас Родри получает 180 000 фунтов в неделю и у него осталось чуть больше трех лет по контракту, который он подписал летом 2022 года. Испанец также является одним из вице-капитанов в раздевалке горожан и рассматривается как достойный преемник, который будет носить повязку, когда Кайл Уокер и Кевин Де Брюйне в конце концов уйдут.

Добавим, что Родри в этом сезоне провел 40 матчей, где отметился 8 голами и 12 передачами.