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Сухой лист от Ворд-Прауса. Как англичанин красиво принес победу Вест Хэму. ВИДЕО
Такое бывает редко
Фото: Вест Гем
Вчера, 6-го апреля, "Вулверхэмптон" в родных стенах проиграл "Вест Хэму" в матче 32-го тура АПЛ (1:2). Первый тайм был за "волками", а вот во второй части игры забивали только гости. К тому же, победный гол на 84-й минуте вообще стал украшением всего игрового дня в чемпионате.
Неожиданно для всех, полузащитник "Вест Хэма" Джеймс Уорд-Праус закрутил мяч в ворота соперников прямо с углового флажка. "Сухой лист" принес победу "молотобойцам" и вывел их на 7-е место в таблице АПЛ.
Ward-Prowse bends one in from the corner ???? pic.twitter.com/Sn4UBzHfSp— West Ham United (@WestHam) April 6, 2024
После добытых 3-х очков "Вест Хэм" подобрался в турнирной таблице к "Манчестер Юнайтед". Первые на 7-м месте, вторые - на 6-м. Теперь у обоих клубов по 48 очков, однако "красные дьяволы" имеют 2 игры в запасе.
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