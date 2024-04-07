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Сухой лист от Ворд-Прауса. Как англичанин красиво принес победу Вест Хэму. ВИДЕО

Англия

Такое бывает редко

Сухой лист от Ворд-Прауса. Как англичанин красиво принес победу Вест Хэму. ВИДЕО

Фото: Вест Гем

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Вчера, 6-го апреля, "Вулверхэмптон" в родных стенах проиграл "Вест Хэму" в матче 32-го тура АПЛ (1:2). Первый тайм был за "волками", а вот во второй части игры забивали только гости. К тому же, победный гол на 84-й минуте вообще стал украшением всего игрового дня в чемпионате.

Неожиданно для всех, полузащитник "Вест Хэма" Джеймс Уорд-Праус закрутил мяч в ворота соперников прямо с углового флажка. "Сухой лист" принес победу "молотобойцам" и вывел их на 7-е место в таблице АПЛ.

После добытых 3-х очков "Вест Хэм" подобрался в турнирной таблице к "Манчестер Юнайтед". Первые на 7-м месте, вторые - на 6-м. Теперь у обоих клубов по 48 очков, однако "красные дьяволы" имеют 2 игры в запасе.

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Источник:
Вест Гем
Опубликовал: Виктор Иванчук
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