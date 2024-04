Сухой лист от Ворд-Прауса. Как англичанин красиво принес победу Вест Хэму. ВИДЕО

Вчера, 6-го апреля, "Вулверхэмптон" в родных стенах проиграл "Вест Хэму" в матче 32-го тура АПЛ (1:2). Первый тайм был за "волками", а вот во второй части игры забивали только гости. К тому же, победный гол на 84-й минуте вообще стал украшением всего игрового дня в чемпионате.

Неожиданно для всех, полузащитник "Вест Хэма" Джеймс Уорд-Праус закрутил мяч в ворота соперников прямо с углового флажка. "Сухой лист" принес победу "молотобойцам" и вывел их на 7-е место в таблице АПЛ.

Ward-Prowse bends one in from the corner ???? pic.twitter.com/Sn4UBzHfSp