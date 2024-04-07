АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Челси 2:2. Очередной позор Почеттино в матче с аутсайдером

После сумасшедшего шоу на "Стэмфорд Бридж" двухдневной давности, где "синие" в драматическом матче одолели "Манчестер Юнайтед", команда Маурисио Почеттино получила куда более легкий вызов в виде выездного матча против худшей команды АПЛ в этом сезоне. Впрочем, все помнят, как неделю назад лондонцы уже опозорились против "Бернли", поэтому никакой уверенности этот матч не вызвал.

В стартовом составе "синих" не нашлось места для Михаила Мудрика. Почеттино обосновал это решение тем, что украинец играл в старте прошлые две встречи и немного устал. Также впервые с февраля на поле вышел Тьяго Силва, настоящий ветеран команды.

У Криса Уайлдера все было максимально ожидаемо, разве что отсутствие в стартовом составе Винисиуса Соузы немного бросалось в глаза. Начался матч вроде как прогнозируемо и ожидаемо: лондонцы забрали мяч под свой контроль и смогли забить простой гол после углового: подача от Галлахера, которую ногой в дальний угол замкнул именно Тьяго Силва. И если бы "Челси" был классной командой, то они бы спокойно удерживали мяч, создавали моменты и с легкостью довели этот матч до победного конца. Но это "Челси".

Хозяева начали приходить в себя после пропущенного гола и с середины второго тайма они выглядели даже интереснее своих соперников. Все это сначала воплотилось в обрезку от Тьяго Силвы, после которой только Мойзес Кайседо спас свою команду, заблокировав удар Бена Бреретона Диаса. А затем классный пас от Густаво Хамера обрезал всю оборону и опорную зону "синих". Джейдон Богл под острым углом решил не простреливать, а пробивать в ближний угол, к чему не был готов Джордже Петрович. Серб пропустил мяч, который обязан был с легкостью забирать и это 1:1.

Даже пропущенный гол не очень разозлил лондонцев, мы все еще чаще в атаках видели именно "клинков", так продолжилось до самого завершения первого тайма. И если вы могли подумать, что после перерыва Почеттино провел какой-то разговор с командой и игра точно изменилась, то нет. После выхода на второй тайм мы снова увидели атаки от "Шеффилд Юнайтед", команда Криса Уайлдера почувствовала, что против такого пассивного соперника можно играть. Они не стеснялись идти в высокий прессинг и это давало свои результаты, лондонцы явно просели.

Со временем они наконец начали приходить в норму и по крайней мере остановили атаки "Шеффилда", вернув себе контроль над мячом. Правда острых моментов у них так и не появилось. Первый действительно интересный момент состоялся лишь на 66-й минуте и он сразу же стал голевым. Перехват в центре и передача от Палмера на Мадуеке, который сместился в центр и неожиданно для Иво Грбича пробил в ближний угол. Голкипер явно ждал удара в дальний, поэтому не предпринял даже попытки спасти свою команду. 1:2 при максимально скучной и неоднозначной игре. Чувствовалось, что даже этот гол от Мадуэке ничего "синим" не гарантирует, у хозяев еще свои шансы будут.

И это ощущение не подвело. После того, как Маурисио Почеттино решил удерживать счет и выпустил полузащитника Чезаре Казадеи вместо нападающего Николя Джексона, команда сразу же пропустила, буквально за несколько минут до финального свистка.

Выиграл борьбу у Михаила Мудрика футболист "клинков", далее скидка головой вперед от Арчера и Макберни был на абсолютно убойной позиции. Не забить такой момент было бы грехом. И это 2:2. "Челси" уже седьмой матч подряд пропускает как минимум 2 гола в своих матчах, они снова позорятся в матче против аутсайдера, как это было неделю назад против "Бернли". И они теряют шанс навязать борьбу за еврокубки. Вот так после победы над "Юнайтед" можно все упустить. А что касается "Шеффилд Юнайтед", то эта ничья особо никак не помогает им в борьбе за выживание, шансов все еще чрезвычайно мало.

АПЛ, 32-й тур

Стадион: "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Шеффилд Юнайтед" — "Челси" 2:2

Голы: Богл (32), Макберни (90+3) — Силва (11), Мадуэке (66)

"Шеффилд Юнайтед": Грбич — Холгейт (Макати, 76), Ахмедходжич, Робинсон (Соуза, 90+1) — Богл, Хамер, Арбластер, Озборн, Трасти (Арчер, 87) — Макберни, Бреретон Диас

"Челси": Петрович — Дисаси, Чалоба, Силва, Кукурелья (Бадиашиль, 90+3) — Кайседо, Фернандес — Мадуэке (Мудрик, 82), Палмер (Чуквуэмека, 74), Галлахер — Джексон (Казадеи, 90+3)

Предупреждения: Бреретон Диас (52), Робинсон (58), Арбластер (89) — Чалоба (41), Кукурелья (86)