Клопп – о 2:2 с МЮ: Мы должны были выигрывать игру, это понятно

Наставник "красных" Юрген Клопп рассказал о потере очков на "Олд Траффорд" в 32-м туре.

"Было много моментов, которые мы могли использовать и подтолкнуть игру в правильном направлении. Мы должны были выигрывать игру, это понятно. Должны были забивать другие голы уже в первом тайме. Ни одного удара в первом тайме и 1:0 – это меньшее, на что мы могли рассчитывать.

Насколько я понимаю, мы все еще участвуем в гонке, так что все в порядке. Дерби? Безусловно, игра с "Эвертоном" отличается и она будет сложной.

Все поклонники "Ливерпуля" просто должны сохранять спокойствие. Мы там, где мы есть, и мы продолжаем работать в полную силу. Хотел бы я, чтобы у нас была разница в 10 очков? Конечно, хотелось бы. Мы берем то, что имеем, и продолжаем идти вперед.

"Арсенал" – хорошая команда, и если "Манчестер Юнайтед" будет играть так, как сегодня, "канониры" обыграют их, я уверен на 100%. Мне очень жаль говорить, но это факт. Мы должны были выиграть обе игры, но не выиграли. Это наша вина", – цитирует Клоппа BBC.