  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп – о 2:2 с МЮ: Мы должны были выигрывать игру, это понятно
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп – о 2:2 с МЮ: Мы должны были выигрывать игру, это понятно

Англия

Тренер мерсисайдцев разочарован результатом матча

Клопп – о 2:2 с МЮ: Мы должны были выигрывать игру, это понятно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "красных" Юрген Клопп рассказал о потере очков на "Олд Траффорд" в 32-м туре.

"Было много моментов, которые мы могли использовать и подтолкнуть игру в правильном направлении. Мы должны были выигрывать игру, это понятно. Должны были забивать другие голы уже в первом тайме. Ни одного удара в первом тайме и 1:0 – это меньшее, на что мы могли рассчитывать.

Насколько я понимаю, мы все еще участвуем в гонке, так что все в порядке. Дерби? Безусловно, игра с "Эвертоном" отличается и она будет сложной.

Все поклонники "Ливерпуля" просто должны сохранять спокойствие. Мы там, где мы есть, и мы продолжаем работать в полную силу. Хотел бы я, чтобы у нас была разница в 10 очков? Конечно, хотелось бы. Мы берем то, что имеем, и продолжаем идти вперед.

"Арсенал" – хорошая команда, и если "Манчестер Юнайтед" будет играть так, как сегодня, "канониры" обыграют их, я уверен на 100%. Мне очень жаль говорить, но это факт. Мы должны были выиграть обе игры, но не выиграли. Это наша вина", – цитирует Клоппа BBC.

"Ливерпуль" делит первую строчку с "Арсеналом" (71 балл), МЮ - замыкает топ-6 (49 пунктов).

По теме
yellow-arrow
Побил рекорд Джеррарда. Салах установил рекорд результативности на Олд Траффорд
yellow-arrow
Оконфузились против аутсайдера. Шеффилд Юнайтед – Челси 2:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Тен Хаг: Я разочарован тем, что мы потеряли семь очков за неделю
Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости