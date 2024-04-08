Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Побил рекорд Алана Ширера: Салах установил историческое достижение во вчерашнем матче с Манчестером Юнайтед
Просто непревзойденный игрок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем дерби между "Ливерпулем" и "МЮ", который завершился со счетом 2:2, отличился с пенальти в конце встречи Мохаммед Салах. Кроме того, что этот гол стал для него шестым на стадионе "Олд Траффорд", египтянин установил еще одно интересное достижение.
По информации talkSport, форвард "Ливерпуля" 11 раз забивал в ворота "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ, тем самым он стал самым результативным игроком в лиге, который отмечался против красных дьяволов. На втором месте с 10 голами идет Алан Ширер, а третье место делят между собой Серхио Агуэро, Лес Фердинанд и Робби Фаулер (они отмечались по 8 раз в ворота "МЮ").
Old Trafford is Mohamed Salah’s playground ????— BBC Sport (@BBCSport) April 7, 2024
He becomes the Premier League’s leading scorer against Man Utd with 11 goals, surpassing Alan Shearer (10).#BBCFootball #MUNLIV pic.twitter.com/OI7s36bA22
Добавим, что Мохаммед Салах в этом сезоне сыграл 35 матчей и отметился 23 голами и 13 передачами.
Популярное сейчас
- Домашняя победа Черноморца и очередной триумф Шахтера. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- АПЛ. Шеффилд Юнайтед – Челси 2:2. Очередной позор Почеттино в матче с аутсайдером
- После матча с Черноморцем тренерский штаб Александрии назвал судей провокаторами
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского