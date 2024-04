Побил рекорд Алана Ширера: Салах установил историческое достижение во вчерашнем матче с Манчестером Юнайтед

Во вчерашнем дерби между "Ливерпулем" и "МЮ", который завершился со счетом 2:2, отличился с пенальти в конце встречи Мохаммед Салах. Кроме того, что этот гол стал для него шестым на стадионе "Олд Траффорд", египтянин установил еще одно интересное достижение.

По информации talkSport, форвард "Ливерпуля" 11 раз забивал в ворота "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ, тем самым он стал самым результативным игроком в лиге, который отмечался против красных дьяволов. На втором месте с 10 голами идет Алан Ширер, а третье место делят между собой Серхио Агуэро, Лес Фердинанд и Робби Фаулер (они отмечались по 8 раз в ворота "МЮ").

Old Trafford is Mohamed Salah’s playground ????



He becomes the Premier League’s leading scorer against Man Utd with 11 goals, surpassing Alan Shearer (10).#BBCFootball #MUNLIV pic.twitter.com/OI7s36bA22