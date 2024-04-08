  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Побил рекорд Алана Ширера: Салах установил историческое достижение во вчерашнем матче с Манчестером Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Побил рекорд Алана Ширера: Салах установил историческое достижение во вчерашнем матче с Манчестером Юнайтед

Англия

Просто непревзойденный игрок

Побил рекорд Алана Ширера: Салах установил историческое достижение во вчерашнем матче с Манчестером Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем дерби между "Ливерпулем" и "МЮ", который завершился со счетом 2:2, отличился с пенальти в конце встречи Мохаммед Салах. Кроме того, что этот гол стал для него шестым на стадионе "Олд Траффорд", египтянин установил еще одно интересное достижение.

По информации talkSport, форвард "Ливерпуля" 11 раз забивал в ворота "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ, тем самым он стал самым результативным игроком в лиге, который отмечался против красных дьяволов. На втором месте с 10 голами идет Алан Ширер, а третье место делят между собой Серхио Агуэро, Лес Фердинанд и Робби Фаулер (они отмечались по 8 раз в ворота "МЮ").

Добавим, что Мохаммед Салах в этом сезоне сыграл 35 матчей и отметился 23 голами и 13 передачами.

По теме
yellow-arrow
"Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт
yellow-arrow
Ансу Фати может продолжить свою карьеру вне Брайтона 
yellow-arrow
Почеттино - после 2:2 с Шеффилдом: Мы готовим команду на следующие несколько лет
Ливерпуль Мохамед Салах Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talkSport
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости