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Почеттино - после 2:2 с Шеффилдом: Мы готовим команду на следующие несколько лет
Коуч "синих" считает, что всё впереди
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник Маурисио Почеттино подвел итоги матча 32-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (2:2).
"Когда пропускаешь в последние несколько минут - это всегда расстраивает. Но если проанализировать игру, то ничья будет справедливым результом.
Думаю, что "Шеффилд" создавал немного моментов, но они всегда сохраняли веру, а мы, в свою очередь, не контролировали игру.
Некоторые футболисты были уставшими, мы много играем. Сегодня речь идет не о поиске оправданий, в последние несколько минут нам нужно было сохранить результат. Мы забиваем, но при этом и много пропускаем.
После Кубка лиги команда прогрессирует, но сезон начался девять месяцев назад, и это сказывается на её положении. Иногда бывает непросто, ведь у нас молодой состав. Мы готовим команду на следующие несколько лет и закладываем основу", - цитирует аргентинца BBC.
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