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Почеттино - после 2:2 с Шеффилдом: Мы готовим команду на следующие несколько лет

Англия

Коуч "синих" считает, что всё впереди

Почеттино - после 2:2 с Шеффилдом: Мы готовим команду на следующие несколько лет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Наставник Маурисио Почеттино подвел итоги матча 32-го тура английской Премьер-лиги с "Шеффилд Юнайтед" (2:2).

"Когда пропускаешь в последние несколько минут - это всегда расстраивает. Но если проанализировать игру, то ничья будет справедливым результом.

Думаю, что "Шеффилд" создавал немного моментов, но они всегда сохраняли веру, а мы, в свою очередь, не контролировали игру.

Некоторые футболисты были уставшими, мы много играем. Сегодня речь идет не о поиске оправданий, в последние несколько минут нам нужно было сохранить результат. Мы забиваем, но при этом и много пропускаем.

После Кубка лиги команда прогрессирует, но сезон начался девять месяцев назад, и это сказывается на её положении. Иногда бывает непросто, ведь у нас молодой состав. Мы готовим команду на следующие несколько лет и закладываем основу", - цитирует аргентинца BBC.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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