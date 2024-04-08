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"Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт
Африканский латераль обвинил защитника "канониров" в фальши
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Галатасарая" Серж Орье резко раскритиковал
"Прекращай свой стектакль, и отправляйся туда прямо сейчас. Настоящему добровольцу не нужно, чтобы его кто-то вызвал", - написал Серж Орье в соцсети Snapchat.
Напомним, с 2017 по 2021 годы 31-летний Орье выступал в составе лондонского "Тоттенхэма".
Oleksandr Zinchenko: “I would go to fight for Ukraine.”— Zach Lowy (@ZachLowy) April 7, 2024
Serge Aurier: “Stop your cinema and go there right now [to Ukraine]. A real volunteer doesn’t need anyone to call him up.” pic.twitter.com/xOfBK1b5o8
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