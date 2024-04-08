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"Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт

Англия

Африканский латераль обвинил защитника "канониров" в фальши

"Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Галатасарая" Серж Орье резко раскритиковал недавнее высказывание Александра Зинченко о том, что он готов в случае призыва присоединиться к Вооруженным силам Украины.

"Прекращай свой стектакль, и отправляйся туда прямо сейчас. Настоящему добровольцу не нужно, чтобы его кто-то вызвал", - написал Серж Орье в соцсети Snapchat.

Напомним, с 2017 по 2021 годы 31-летний Орье выступал в составе лондонского "Тоттенхэма".

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Kondor (Веселе)
08.04.2024 в 10:20
Хіба він не правий?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
08.04.2024 в 10:20
Хіба він не правий?
Ответить
0
0

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