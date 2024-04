"Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт

Защитник "Галатасарая" Серж Орье резко раскритиковал недавнее высказывание Александра Зинченко о том, что он готов в случае призыва присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Напомним, с 2017 по 2021 годы 31-летний Орье выступал в составе лондонского "Тоттенхэма".

Oleksandr Zinchenko: “I would go to fight for Ukraine.”



Serge Aurier: “Stop your cinema and go there right now [to Ukraine]. A real volunteer doesn’t need anyone to call him up.” pic.twitter.com/xOfBK1b5o8