"Прекращай свой спектакль". Экс-игрок Тоттенхэма раскритиковал Зинченко за слова о готовности пойти на фронт

Защитник "Галатасарая" Серж Орье резко раскритиковал недавнее высказывание Александра Зинченко о том, что он готов в случае призыва присоединиться к Вооруженным силам Украины.

"Прекращай свой стектакль, и отправляйся туда прямо сейчас. Настоящему добровольцу не нужно, чтобы его кто-то вызвал", - написал Серж Орье в соцсети Snapchat.

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Напомним, с 2017 по 2021 годы 31-летний Орье выступал в составе лондонского "Тоттенхэма".