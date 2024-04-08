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Арсенал готов предложить своему игроку новый контракт

Англия

Об этом сообщает Football Transfers

Арсенал готов предложить своему игроку новый контракт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Леандро Троссард присоединился к канонирам в январе 2023 года за 24 млн евро и с тех пор зарекомендовал себя как один из важнейших игроков клуба. Хотя он и не выходил в стартовом составе, вингер внес значительный вклад в победы команды Микеля Артеты, которая возглавила турнирную таблицу Премьер-лиги.

По информации английского издания, "Арсенал" запланировал встречу с Троссардом, чтобы обсудить продление его контракта на год (с 2026 по 2027, - Прим. ред.), а также опцию дополнительного сезона. Ожидается, что бельгиец будет вознагражден за свою великолепную форму повышением заработной платы во время переговоров по новому соглашению.

Добавим, что Леандро Троссард в этом сезоне сыграл 37 матчей, где отметился 12 голами и 2 передачами.

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Леандро Троссард
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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Александр Гресь
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