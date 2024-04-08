Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще один клуб Премьер-Лиги заинтересовался Рубеном Аморимом
У Ливерпуля появился конкурен
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" рассматривает португальца Рубена Аморима как одного из главных претендентов на пост главного тренера клуба после ухода Юргена Клоппа.
Но по информации издания HITC, "Челси" заинтересовался Аморимом. Если руководство лондонского клуба решит уволить Маурисио Почеттино, то, вероятно, англичане попытаются договориться с португальским специалистом.
Рубен сейчас является тренером "Спортинга", он присоединился к клубу в 2020 году.
Читайте такжеЧемпионский темп Шахтера, Скрипник все еще без побед, позор Челси. Главные новости за 7 апреля
Популярное сейчас
- Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Это мародерство". Игроков Кривбасса пытались переманить в другую команду сразу после трагедии в Днепре
- Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть
- Известны оценки Мудрика от стат. порталов за 70 минут матча против МЮ
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО