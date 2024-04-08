Еще один клуб Премьер-Лиги заинтересовался Рубеном Аморимом

"Ливерпуль" рассматривает португальца Рубена Аморима как одного из главных претендентов на пост главного тренера клуба после ухода Юргена Клоппа.

Но по информации издания HITC, "Челси" заинтересовался Аморимом. Если руководство лондонского клуба решит уволить Маурисио Почеттино, то, вероятно, англичане попытаются договориться с португальским специалистом.

Рубен сейчас является тренером "Спортинга", он присоединился к клубу в 2020 году.

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