  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Еще один клуб Премьер-Лиги заинтересовался Рубеном Аморимом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один клуб Премьер-Лиги заинтересовался Рубеном Аморимом

Англия

У Ливерпуля появился конкурен

Еще один клуб Премьер-Лиги заинтересовался Рубеном Аморимом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" рассматривает португальца Рубена Аморима как одного из главных претендентов на пост главного тренера клуба после ухода Юргена Клоппа.

Но по информации издания HITC, "Челси" заинтересовался Аморимом. Если руководство лондонского клуба решит уволить Маурисио Почеттино, то, вероятно, англичане попытаются договориться с португальским специалистом.

Рубен сейчас является тренером "Спортинга", он присоединился к клубу в 2020 году.

Читайте такжеЧемпионский темп Шахтера, Скрипник все еще без побед, позор Челси. Главные новости за 7 апреля

По теме
yellow-arrow
"Нужно определиться", - Гвардиола о выборе голкипера на матч Лиги чемпионов против Реала
yellow-arrow
Форвард РБ Лейпцига хочет остаться в Лондоне
yellow-arrow
Родриго: Я почти присоединился к Ливерпулю
Спортинг (Лиссабон) Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Ливерпуль Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
HITC
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости