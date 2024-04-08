Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Манчестер Сити хочет покинуть команду. Известна причина
Игроку не нравится погода
Getty Images / Global Images Ukraine
Обычно причинами для ухода являются нехватка игрового времени, конфликт с партнерами по команде или тренером. Но игрок "Манчестер Сити" Бернарду Силва решил уйти по совсем другой причине.
По информации издания Football Insider, полузащитник недоволен погодой в Англии. Португалец может покинуть клуб в поисках лучшей жизни.
Силва в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Киев)
08.04.2024 в 22:28
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- Милевский назвал клуб, за который никогда не будет болеть
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО
- My love. Как Анастасия Лунина болела за мужа на Сантьяго Бернабеу. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1