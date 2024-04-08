Полузащитник Манчестер Сити хочет покинуть команду. Известна причина

Обычно причинами для ухода являются нехватка игрового времени, конфликт с партнерами по команде или тренером. Но игрок "Манчестер Сити" Бернарду Силва решил уйти по совсем другой причине.

По информации издания Football Insider, полузащитник недоволен погодой в Англии. Португалец может покинуть клуб в поисках лучшей жизни.

Силва в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.