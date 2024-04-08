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Полузащитник Манчестер Сити хочет покинуть команду. Известна причина

Англия

Игроку не нравится погода

Полузащитник Манчестер Сити хочет покинуть команду. Известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Обычно причинами для ухода являются нехватка игрового времени, конфликт с партнерами по команде или тренером. Но игрок "Манчестер Сити" Бернарду Силва решил уйти по совсем другой причине.

По информации издания Football Insider, полузащитник недоволен погодой в Англии. Португалец может покинуть клуб в поисках лучшей жизни.

Силва в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 27 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
08.04.2024 в 22:28
Отакої.. Сім років людина терпіла і врешті каже, ні , до біса вашу погоду, в Лісабоні було куди краще.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Киев)
08.04.2024 в 22:28
Отакої.. Сім років людина терпіла і врешті каже, ні , до біса вашу погоду, в Лісабоні було куди краще.
Ответить
0
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