Полузащитник Вулверхэмптона находится на радаре МЮ и Арсенала

Несмотря на финансовые трудности, волки в этом сезоне приятно впечатляют своей игрой и результатом. Подопечные Гари О'Нила находятся на 11-й позиции и с комфортом сохранили себе прописку в Премьер-лиге. Кроме того, к некоторым игрокам "Вулверхэмптона" проявляют интерес английские топ-клубы.

Полузащитником волков Жуаном Гомесом интересуют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". В летнее трансферное окно канониры углубят переговоры с "Вулверхэмптоном" и, в зависимости от хода переговоров, могут сделать предложение о подписании бразильца. Однако сделка, скорее всего, будет дорого стоить клубам, учитывая, что у полузащитника контракт с волками рассчитан до июня 2028 года.

Добавим, что Жуан Гомес в этом сезоне сыграл 31 матч, в котором отметился 2 голами и результативной передачей. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 28 млн евро.