Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитник Вулверхэмптона находится на радаре МЮ и Арсенала
Об этом сообщает бразильское издание O Dia
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на финансовые трудности, волки в этом сезоне приятно впечатляют своей игрой и результатом. Подопечные Гари О'Нила находятся на 11-й позиции и с комфортом сохранили себе прописку в Премьер-лиге. Кроме того, к некоторым игрокам "Вулверхэмптона" проявляют интерес английские топ-клубы.
Полузащитником волков Жуаном Гомесом интересуют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". В летнее трансферное окно канониры углубят переговоры с "Вулверхэмптоном" и, в зависимости от хода переговоров, могут сделать предложение о подписании бразильца. Однако сделка, скорее всего, будет дорого стоить клубам, учитывая, что у полузащитника контракт с волками рассчитан до июня 2028 года.
Добавим, что Жуан Гомес в этом сезоне сыграл 31 матч, в котором отметился 2 голами и результативной передачей. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermarkt, составляет 28 млн евро.
Популярное сейчас
- Украинский биатлонист, двукратный призер Кубка мира закончил карьеру
- Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Реал Мадрид – Манчестер Сити. Анонс и прогноз первого матча 1/4 Лиги Чемпионов на 09.04.2024
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО