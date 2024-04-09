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Джон Мерто покидает пост спортивного директора Манчестер Юнайтед

Англия

Джон Мерто подал в отставку

Джон Мерто покидает пост спортивного директора Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd

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Джон Мерто, спортивный директор "Манчестер Юнайтед", покидает клуб после 10 лет работы.

Решение о том, что специалист ушел в отставку, является частью совместной договоренности с клубом. Ожидается, что должность вместо Джона займет Дэн Эшуорт, который работал в "Ньюкасле".

"Джон Мерто покидает свою должность директора "Манчестер Юнайтед" и покидает клуб после почти 11 лет на различных должностях в "Керрингтоне", - говорится в заявлении МЮ.

"Красные дьяволы" также стремятся назначить Джейсона Уилкокса из "Саутгемптона" новым техническим директором клуба.

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Манчестер Юнайтед Джон Мерто
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Источник:
ManUtd
Опубликовал: Екатерина Власова
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