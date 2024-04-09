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Джон Мерто покидает пост спортивного директора Манчестер Юнайтед
Джон Мерто подал в отставку
Фото: twitter.com/ManUtd
Джон Мерто, спортивный директор "Манчестер Юнайтед", покидает клуб после 10 лет работы.
Решение о том, что специалист ушел в отставку, является частью совместной договоренности с клубом. Ожидается, что должность вместо Джона займет Дэн Эшуорт, который работал в "Ньюкасле".
"Джон Мерто покидает свою должность директора "Манчестер Юнайтед" и покидает клуб после почти 11 лет на различных должностях в "Керрингтоне", - говорится в заявлении МЮ.
"Красные дьяволы" также стремятся назначить Джейсона Уилкокса из "Саутгемптона" новым техническим директором клуба.
John Murtough is to step down from his position as Football Director of Manchester United and leave the club after almost 11 years in a variety of roles at Carrington.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) April 9, 2024
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