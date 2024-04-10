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Ньюкасл близок к продлению контракта со своим полузащитником
Об этом сообщает Telegraph
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сороки несмотря на не лучший сезон, планируют новую сильную трансферную кампанию. Впрочем, они пытаются продолжить сотрудничество с теми игроками, которые также очень важны для их клуба.
Сообщается, что "Ньюкасл" близок к завершению переговоров по новому контракту с бразильским легионером Жоэлинтоном после ряда положительных встреч с игроком и его представителями. Ожидаемое объявление о продолжении сотрудничества станет огромным стимулом для менеджера Эдди Гау и правления клуба, которые были их приоритетом до конца сезона. Замена Жоэлинтона в полузащите была бы огромным вызовом и Гау постоянно подчеркивал, что клуб должен бороться, чтобы удержать его.
Добавим, что Жоэлинтон провел в этом сезоне 23 матча, где отметился 3 голами и 4 ассистами.
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