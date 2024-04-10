Защитником Униона интересуются клубы АПЛ

Несмотря на неутешительные результаты берлинского клуба в Бундеслиге, некоторые игроки команды находятся на радаре других клубов. 25-летний Данило Дуки попал в поле зрения многих клубов Англии и Европы после того, как в 2022 году перешел в "Унион" из нидерландского "Витесса".

По информации издания, "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" планируют переход берлинского защитника накануне летнего трансферного окна. "Дачники" ищут нового центрального защитника и рассматривают Дуки как потенциальную замену Тосину Адарабиойо, у которого в конце сезона истекает контракт.

Добавим, что Данило Дуки провел в этом сезоне 22 матча и отметился 2 забитыми мячами. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermakrt, составляет 17 млн евро.