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Защитником Униона интересуются клубы АПЛ

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Защитником Униона интересуются клубы АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на неутешительные результаты берлинского клуба в Бундеслиге, некоторые игроки команды находятся на радаре других клубов. 25-летний Данило Дуки попал в поле зрения многих клубов Англии и Европы после того, как в 2022 году перешел в "Унион" из нидерландского "Витесса".

По информации издания, "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" планируют переход берлинского защитника накануне летнего трансферного окна. "Дачники" ищут нового центрального защитника и рассматривают Дуки как потенциальную замену Тосину Адарабиойо, у которого в конце сезона истекает контракт.

Добавим, что Данило Дуки провел в этом сезоне 22 матча и отметился 2 забитыми мячами. Трансферная стоимость игрока, по данным transfermakrt, составляет 17 млн евро.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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