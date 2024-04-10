Защитник Лидса объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет – известна причина

Стюарт Даллас объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет.

Бывший защитник "Лидса" и сборной Северной Ирландии не играл с момента перелома бедренной кости. Повреждение Стюарт получил в матче Премьер-лиги против "Манчестер Сити" в апреле 2022 года.

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Даллас вернулся к тренировкам первой команды в сентябре, спустя 18 месяцев после инцидента, но сегодня, 10 апреля, сообщил печальную новость.