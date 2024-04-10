  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Защитник Лидса объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет – известна причина
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Лидса объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет – известна причина

Англия
Обновлено

Англичанин сообщил печальную новость

Защитник Лидса объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет – известна причина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стюарт Даллас объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет.

Бывший защитник "Лидса" и сборной Северной Ирландии не играл с момента перелома бедренной кости. Повреждение Стюарт получил в матче Премьер-лиги против "Манчестер Сити" в апреле 2022 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Даллас вернулся к тренировкам первой команды в сентябре, спустя 18 месяцев после инцидента, но сегодня, 10 апреля, сообщил печальную новость.

"Теперь я должен признать тот факт, что мое колено получило серьезную травму и я не вернусь играть в футбол", - говорится в заявлении Стюарта.

По теме
yellow-arrow
Хаби Алонсо не исключает возможности в будущем работать в АПЛ
yellow-arrow
Болельщики Ливерпуля планируют необычную акцию протеста во время матча ЛЕ
yellow-arrow
Забарный провел больше всего игрового времени в сезоне в топ-5 лигах среди игроков до 21 года
Манчестер Сити Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
the athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости