Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Лидса объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет – известна причина
Англичанин сообщил печальную новость
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Стюарт Даллас объявил о завершении футбольной карьеры в возрасте 32 лет.
Бывший защитник "Лидса" и сборной Северной Ирландии не играл с момента перелома бедренной кости. Повреждение Стюарт получил в матче Премьер-лиги против "Манчестер Сити" в апреле 2022 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Даллас вернулся к тренировкам первой команды в сентябре, спустя 18 месяцев после инцидента, но сегодня, 10 апреля, сообщил печальную новость.
"Теперь я должен признать тот факт, что мое колено получило серьезную травму и я не вернусь играть в футбол", - говорится в заявлении Стюарта.
April 10, 2024
Популярное сейчас
- "Я не дошел километр до стадиона, когда меня забрали представители ТЦК". Игрок Чайки рассказал, как оказался в составе ВСУ
- Слишком уродлив для Реала, или Как Бекхэм отправил Роналдиньо в Барселону
- Разве это не пенальти? В Баварии прокомментировали эпизод с детской ошибкой игроков Арсенала
- Родриго: Я почти присоединился к Ливерпулю
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО