Премьер-лига введет полуавтоматическую систему определения офсайдов

Клубы Премьер-лиги единогласно проголосовали за внедрение новой полуавтоматической технологии определения офсайдов (SAOT) в следующем сезоне.

Система, использующая искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания офсайдов, уже успешно использовалась на чемпионате мира по футболу, женском чемпионате мира, а также в Лиге чемпионов.