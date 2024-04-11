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Премьер-лига введет полуавтоматическую систему определения офсайдов
Система будет введена в АПЛ со следующего сезона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы Премьер-лиги единогласно проголосовали за внедрение новой полуавтоматической технологии определения офсайдов (SAOT) в следующем сезоне.
Система, использующая искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания офсайдов, уже успешно использовалась на чемпионате мира по футболу, женском чемпионате мира, а также в Лиге чемпионов.
"Сегодня на собрании акционеров Премьер-лиги клубы единогласно согласились на внедрение полуавтоматической технологии определения офсайдов.
Новая система будет впервые использована в Премьер-лиге в следующем сезоне, и ожидается, что будет готова к работе после одного из осенних международных перерывов", - говорится в заявлении АПЛ.
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