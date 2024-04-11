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Премьер-лига введет полуавтоматическую систему определения офсайдов

Англия

Система будет введена в АПЛ со следующего сезона

Премьер-лига введет полуавтоматическую систему определения офсайдов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы Премьер-лиги единогласно проголосовали за внедрение новой полуавтоматической технологии определения офсайдов (SAOT) в следующем сезоне.

Система, использующая искусственный интеллект (ИИ) для отслеживания офсайдов, уже успешно использовалась на чемпионате мира по футболу, женском чемпионате мира, а также в Лиге чемпионов.

"Сегодня на собрании акционеров Премьер-лиги клубы единогласно согласились на внедрение полуавтоматической технологии определения офсайдов.

Новая система будет впервые использована в Премьер-лиге в следующем сезоне, и ожидается, что будет готова к работе после одного из осенних международных перерывов", - говорится в заявлении АПЛ.

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Источник:
premier league
Опубликовал: Екатерина Власова
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