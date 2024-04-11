Защитник Манчестер Юнайтед выбыл на несколько недель из-за травмы

"Манчестер Юнайтед" сообщил о состоянии здоровья центрального защитника Рафаэля Варана.

Клуб на своем вебсайте подтвердил, что Варан выбыл из соревнований на несколько недель из-за мышечной травмы, которую он получил в матче против "Челси".

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Рафаэль в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол.