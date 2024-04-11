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Защитник Манчестер Юнайтед выбыл на несколько недель из-за травмы
Варан пропустит несколько матчей МЮ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" сообщил о состоянии здоровья центрального защитника Рафаэля Варана.
Клуб на своем вебсайте подтвердил, что Варан выбыл из соревнований на несколько недель из-за мышечной травмы, которую он получил в матче против "Челси".
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Рафаэль в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 21 матч, в которых забил 1 гол.
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Источник:manutd
Опубликовал: Екатерина Власова
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