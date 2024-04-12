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Форвард Тоттенхэма пропустит ближайшую игру команды из-за травмы
Тренер рассказал о состоянии здоровья Ришарлисона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что нападающий Ришарлисон на этой неделе пропустит игру из-за повреждения.
"Ришарлисон пропустит матч на этой неделе из-за травмы колена".
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"Он близок к выздоровлению. Последние два тура будут насыщенными, и его готовность к ним важнее", - добавил специалист.
Напомним, что завтра, 13 апреля, "Тоттенхэм" играет против "Ньюкасла".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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