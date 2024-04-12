Тренер Манчестер Юнайтед высказался относительно своего будущего в клубе

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг утверждение, что уход Джона Мерто с должности директора клуба повлияет на его планы относительно будущего.

"Я очень хорошо работаю с новым владельцем, мы тесно сотрудничаем. Ничего не изменится, уход Джона Мерто не повлияет на мое будущее".

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"Условия были идеальными, они и остаются идеальными", - добавил Эрик.

Сейчас подопечные Тен Хага занимают шестую позицию в турнирной таблице Премьер-Лиги, они имеют 49 очков.