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Тренер Манчестер Юнайтед высказался относительно своего будущего в клубе

Англия

Наставник МЮ рассказал, что уход директора клуба не повлияет на его судьбу

Тренер Манчестер Юнайтед высказался относительно своего будущего в клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг опроверг утверждение, что уход Джона Мерто с должности директора клуба повлияет на его планы относительно будущего.

"Я очень хорошо работаю с новым владельцем, мы тесно сотрудничаем. Ничего не изменится, уход Джона Мерто не повлияет на мое будущее".

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"Условия были идеальными, они и остаются идеальными", - добавил Эрик.

Сейчас подопечные Тен Хага занимают шестую позицию в турнирной таблице Премьер-Лиги, они имеют 49 очков.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джон Мерто
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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