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Борнмут – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Тен Хагу пора побеждать

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ничья против "Брентфорда" в матче, где вообще могли и должны были проигрывать, затем поражение против "Челси" в равном матче. Звучит не очень убедительно, а все это команда Эрика Тен Хага. Однако на прошлой неделе была результативная ничья против "Ливерпуля", которая легко могла завершиться и победой (выносим за скобки первый тайм).

После прошлого международного перерыва "Юнайтед" не побеждал. Теперь у них очередной шанс для того, чтобы вернуться на победный путь. Почти немотивированный "Борнмут" выглядит как неплохой соперник для потенциального начала такой серии. Но согласен ли с этим Илья Забарный и его команда?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 13 апреля.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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