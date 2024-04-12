"Лестер Сити" избежал наказания за нарушение правил прибыли и устойчивого развития в Чемпионшипе после того, как Английская футбольная лига признала, что не имеет полномочий наказывать клубы за несоблюдение правил АПЛ.

В прошлом месяце Премьер-лига обвинила "Лестер" в нарушении правил PSR. Это могло привести к жестким санкциям, включая снятие очков.

Их общие потери за последние три кампании АПЛ превысили 215 миллионов фунтов. Правила высшей лиги позволяют клубам терять 105 млн фунтов в течение трехлетнего периода.