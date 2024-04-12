  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лестер Сити избежал наказания за нарушение правил прибыли и устойчивого развития
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лестер Сити избежал наказания за нарушение правил прибыли и устойчивого развития

Англия

Английский клуб не будет наказан

Лестер Сити избежал наказания за нарушение правил прибыли и устойчивого развития

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер Сити" избежал наказания за нарушение правил прибыли и устойчивого развития в Чемпионшипе после того, как Английская футбольная лига признала, что не имеет полномочий наказывать клубы за несоблюдение правил АПЛ.

В прошлом месяце Премьер-лига обвинила "Лестер" в нарушении правил PSR. Это могло привести к жестким санкциям, включая снятие очков.

Их общие потери за последние три кампании АПЛ превысили 215 миллионов фунтов. Правила высшей лиги позволяют клубам терять 105 млн фунтов в течение трехлетнего периода.

Читайте такжеБывшему чемпиону АПЛ грозит снятие очков
По теме
yellow-arrow
Тен Хаг - о Магуайре: Он нужен нам для достижения поставленных целей
yellow-arrow
Американская инвестиционная компания хочет взять кредит для строительства нового стадиона Эвертона
yellow-arrow
Челси потратил большую сумму на агентские гонорары, чем любой другой клуб АПЛ
Английская Премьер-лига АПЛ Лестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости