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Лестер Сити избежал наказания за нарушение правил прибыли и устойчивого развития
Английский клуб не будет наказан
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" избежал наказания за нарушение правил прибыли и устойчивого развития в Чемпионшипе после того, как Английская футбольная лига признала, что не имеет полномочий наказывать клубы за несоблюдение правил АПЛ.
В прошлом месяце Премьер-лига обвинила "Лестер" в нарушении правил PSR. Это могло привести к жестким санкциям, включая снятие очков.
Их общие потери за последние три кампании АПЛ превысили 215 миллионов фунтов. Правила высшей лиги позволяют клубам терять 105 млн фунтов в течение трехлетнего периода.
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