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Почеттино: Я должен быть сдержанным в своих высказываниях

Англия
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Наставник синих поделился своими мыслями

Почеттино: Я должен быть сдержанным в своих высказываниях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что ему следует быть более сдержанным в своих высказываниях.

"Несправедливо судить игроков..., но это очень, очень тяжело, когда у вас нет полностью готового состава. Это не оправдание".

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"Я должен быть сдержанным в своих высказываниях. У нас молодая команда. Мне нужно адаптироваться. На этой неделе мы должны были улучшить игру", - добавил специалист.

Напомним, ближайший поединок "Челси" состоится 15 апреля. Они сыграют против "Эвертона".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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