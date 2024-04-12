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Почеттино: Я должен быть сдержанным в своих высказываниях
Наставник синих поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что ему следует быть более сдержанным в своих высказываниях.
"Несправедливо судить игроков..., но это очень, очень тяжело, когда у вас нет полностью готового состава. Это не оправдание".
"Я должен быть сдержанным в своих высказываниях. У нас молодая команда. Мне нужно адаптироваться. На этой неделе мы должны были улучшить игру", - добавил специалист.
Напомним, ближайший поединок "Челси" состоится 15 апреля. Они сыграют против "Эвертона".
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