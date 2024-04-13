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Манчестер Сити – Лутон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2024
"Горожане" и "шляпники" снова выдадут огненный поединок?
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 33-й тур
13 апреля, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Джон Брукс
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В матче первого круга между этими командами "Сити" первый тайм проиграл. Правда, "Лутона" хватило всего на час, так что "горожане" дожали соперника и одержали волевую победу. А уже в кубковом матче Холанд выдал настоящее бомбардирское шоу. Он провел на поле 77 минут, однако успел отличиться пятью забитыми голами. В то же время и "Лутон" огрызался, ведь смог со счета 0:3 отыграться до 2:3. На этот раз команды покажут что-нибудь похожее?
Новости Манчестер Сити
Даже и двух дней отдыха хватило "горожанам", чтобы не уступить в гостях "Реалу" ни по игре, ни в счете. Два прекрасных гола и один курьезный в ворота Лунина помогли "Сити" в прошлом матче добыть в борьбе хорошие шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов. Не хватало только Холанда – он действительно потерялся на “Бернабеу”. Сегодня уже будет соперник, которому можно забить и не один гол.
“Манчестер Сити” хоть и идет на третьем месте, но все равно букмекеры прогнозируют ему больше шансов на чемпионство, чем первому “Арсеналу”. Однако и разница между ними двумя не только маленькая – она мизерная. Команды Гвардиолы уступает ученику испанского тренера Артете всего одним очком. А у "канониров" на этих выходных встреча с "Астон Виллой" – можно "горожанам" надеяться на потерю зачетных пунктов одним из соперников.
Кадры хозяев
В матче против "Реала" на поле не вышел Де Брюйне – провел его на скамье для запасных. Не факт, что он уже оправился от болезни, и сможет сыграть сегодня. А вот Аке и Уокер не примут участие в поединке точно.
Новости Лутона
У "шляпников" прошлый матч также был зрелищным. "Борнмут" открыл счет на 52 минуте, но "Лутон" успел не только отыграться, но и победить. Решающий гол был забит на 90 минуте Моррисом, у которого в этом сезоне АПЛ уже девять мячей. Он на пару из Адебайо – лучшие бомбардиры своей команды.
Это была первая победа подопечных Эдвардса с 30 января. С того момента команда набрала всего три очка: за 10 матчей ровно столько, сколько за 90 минут против "Борнмута". В настоящее время "Лутон" находится в зоне вылета. "Шляпники" идут на 18 месте, хотя и имеют одинаковое количество очков с 17-м "Ноттингемом". Теперь команда Эдвардса надеется на собственные победы и на то, что у "лесников" и "Эвертона" снимут еще очки.
Кадры гостей
Потерь у "шляпников" гораздо больше. Вышеупомянутый Адебайо не играет с средины февраля, не выйдет он на поле и сегодня. Также вне планов Эдвардса Белл, Накамба, Локонга, Андерсен, Браун, Каборе, Огбене, Ошо, Поттс, Локьер. Приличный список, не правда ли?
Последние пять матчей Манчестер Сити и Лутона
Последние пять встреч хозяев
- 09.04. Реал Мадрид – Манчестер Сити 3:3 (ЛЧ)
- 06.04. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4 (АПЛ)
- 03.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 4:1 (АПЛ)
- 31.03. Манчестер Сити – Арсенал 0:0 (АПЛ)
- 16.03. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 2:0 (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 06.04. Лутон – Борнмут 2:1 (АПЛ)
- 03.04. Арсенал – Лутон 2:0 (АПЛ)
- 30.03. Тоттенхэм – Лутон 2:1 (АПЛ)
- 16.03. Лутон – Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)
- 13.03. Борнмут – Лутон 4:3 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
27.02.2024. Лутон – Манчестер Сити 2:6 (Кубок Англии)
10.12.2023. Манчестер Сити – Лутон 1:2 (АПЛ)
14.04.1999. Манчестер Сити – Лутон 2:0 (АПЛ)
28.11.1998. Лутон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)
15.02.1992. Манчестер Сити – Лутон 4:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3
|Манчестер Сити
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65 - 45
|60
|5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45 - 55
|41
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15
|Эвертон*
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17
|Ноттингем Форест*
|32
|7
|8
|17
|40 - 56
|25
|18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45 - 65
|25
|19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|31
|3
|7
|21
|30 - 82
|16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Лутон
Прогноз матча Манчестер Сити – Лутон от UA-Football
"Горожане" надеются не только на победу, а на легкие три очка. "Шляпникам" повезло, что их поединок попал в промежуток между встречами "Сити" с "Реалом". Возможно можно было ждать даже ротации, однако зная консерватизм Гвардиолы, сегодня большинство состава будет основных футболистов. Они будут стараться закрыть игру до перерыва. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в первом тайме с форой -1 (Кф 1,8).
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