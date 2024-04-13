Манчестер Сити – Лутон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2024

Английская Премьер-лига, 33-й тур

13 апреля, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

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В матче первого круга между этими командами "Сити" первый тайм проиграл. Правда, "Лутона" хватило всего на час, так что "горожане" дожали соперника и одержали волевую победу. А уже в кубковом матче Холанд выдал настоящее бомбардирское шоу. Он провел на поле 77 минут, однако успел отличиться пятью забитыми голами. В то же время и "Лутон" огрызался, ведь смог со счета 0:3 отыграться до 2:3. На этот раз команды покажут что-нибудь похожее?

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Новости Манчестер Сити

Даже и двух дней отдыха хватило "горожанам", чтобы не уступить в гостях "Реалу" ни по игре, ни в счете. Два прекрасных гола и один курьезный в ворота Лунина помогли "Сити" в прошлом матче добыть в борьбе хорошие шансы на проход в полуфинал Лиги чемпионов. Не хватало только Холанда – он действительно потерялся на “Бернабеу”. Сегодня уже будет соперник, которому можно забить и не один гол.

“Манчестер Сити” хоть и идет на третьем месте, но все равно букмекеры прогнозируют ему больше шансов на чемпионство, чем первому “Арсеналу”. Однако и разница между ними двумя не только маленькая – она мизерная. Команды Гвардиолы уступает ученику испанского тренера Артете всего одним очком. А у "канониров" на этих выходных встреча с "Астон Виллой" – можно "горожанам" надеяться на потерю зачетных пунктов одним из соперников.

Кадры хозяев

В матче против "Реала" на поле не вышел Де Брюйне – провел его на скамье для запасных. Не факт, что он уже оправился от болезни, и сможет сыграть сегодня. А вот Аке и Уокер не примут участие в поединке точно.

Новости Лутона

У "шляпников" прошлый матч также был зрелищным. "Борнмут" открыл счет на 52 минуте, но "Лутон" успел не только отыграться, но и победить. Решающий гол был забит на 90 минуте Моррисом, у которого в этом сезоне АПЛ уже девять мячей. Он на пару из Адебайо – лучшие бомбардиры своей команды.

Это была первая победа подопечных Эдвардса с 30 января. С того момента команда набрала всего три очка: за 10 матчей ровно столько, сколько за 90 минут против "Борнмута". В настоящее время "Лутон" находится в зоне вылета. "Шляпники" идут на 18 месте, хотя и имеют одинаковое количество очков с 17-м "Ноттингемом". Теперь команда Эдвардса надеется на собственные победы и на то, что у "лесников" и "Эвертона" снимут еще очки.

Кадры гостей

Потерь у "шляпников" гораздо больше. Вышеупомянутый Адебайо не играет с средины февраля, не выйдет он на поле и сегодня. Также вне планов Эдвардса Белл, Накамба, Локонга, Андерсен, Браун, Каборе, Огбене, Ошо, Поттс, Локьер. Приличный список, не правда ли?

Последние пять матчей Манчестер Сити и Лутона

Последние пять встреч хозяев

09.04. Реал Мадрид – Манчестер Сити 3:3 (ЛЧ)

06.04. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:4 (АПЛ)

03.04. Манчестер Сити – Астон Вилла 4:1 (АПЛ)

31.03. Манчестер Сити – Арсенал 0:0 (АПЛ)

16.03. Манчестер Сити – Ньюкасл Юнайтед 2:0 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

06.04. Лутон – Борнмут 2:1 (АПЛ)

03.04. Арсенал – Лутон 2:0 (АПЛ)

30.03. Тоттенхэм – Лутон 2:1 (АПЛ)

16.03. Лутон – Ноттингем Форест 1:1 (АПЛ)

13.03. Борнмут – Лутон 4:3 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

27.02.2024. Лутон – Манчестер Сити 2:6 (Кубок Англии)

10.12.2023. Манчестер Сити – Лутон 1:2 (АПЛ)

14.04.1999. Манчестер Сити – Лутон 2:0 (АПЛ)

28.11.1998. Лутон – Манчестер Сити 1:1 (АПЛ)

15.02.1992. Манчестер Сити – Лутон 4:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 31 22 5 4 75 - 24 71 2 Ливерпуль 31 21 8 2 72 - 30 71 3 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 21 7 3 71 - 31 70 4 Тоттенхэм 31 18 6 7 65 - 45 60 5 Астон Вилла 32 18 6 8 66 - 49 60 6 Манчестер Юнайтед 31 15 4 12 45 - 46 49 7 Вест Хэм Юнайтед 32 13 9 10 52 - 56 48 8 Ньюкасл 31 14 5 12 65 - 52 47 9 Челси 30 12 8 10 55 - 52 44 10 Брайтон энд Хоув Альбион 31 11 10 10 51 - 49 43 11 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44 - 49 42 12 Борнмут 31 11 8 12 45 - 55 41 13 Фулхэм 32 11 6 15 47 - 51 39 14 Кристал Пэлас 31 7 9 15 36 - 54 30 15 Эвертон* 31 9 8 14 32 - 42 29 16 Брентфорд 32 7 8 17 45 - 58 29 17 Ноттингем Форест* 32 7 8 17 40 - 56 25 18 Лутон Таун Лутон Таун 32 6 7 19 45 - 65 25 19 Бернли 32 4 7 21 32 - 67 19 20 Шеффилд Юнайтед 31 3 7 21 30 - 82 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Лутон

Прогноз матча Манчестер Сити – Лутон от UA-Football

"Горожане" надеются не только на победу, а на легкие три очка. "Шляпникам" повезло, что их поединок попал в промежуток между встречами "Сити" с "Реалом". Возможно можно было ждать даже ротации, однако зная консерватизм Гвардиолы, сегодня большинство состава будет основных футболистов. Они будут стараться закрыть игру до перерыва. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” в первом тайме с форой -1 (Кф 1,8).