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Украинец против манкунианцев. Борнмут – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 13.04.2024
Забарный встретится против команды, которая летом вполне может претендовать на него
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 33-й тур
13 апреля, 19:30. "Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Тони Харрингтон
Прямая трансляция: Setanta Sports App
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
На субботний слот матчей АПЛ украинский телевещатель чемпионата Setanta решила дать по своим каналам только один поединок: "Ньюкасл Юнайтед" - "Тоттенхэм". Остальные встречи этого дня – исключительно за подпиской на платформу Setanta. В том числе и встреча команды украинского центрбека Ильи Забарного против "Манчестер Юнайтед", которому такой защитник ну очень бы пригодился.
Новости Борнмута
Украинец в прошлом матче сыграл не лучшим образом. Хоть и Забарный был признан игроком марта в клубе, но поединок с “Лутоном” он провалил. В том числе один и из голов, который забили "шляпники", был из-под украинца. Однако никто не идеален, и ошибки случаются даже у лучших. А тем более что Забарный в текущем сезоне неоднократно доказывал свой высокий класс.
Сейчас “вишенки” комфортно находятся внутри турнирной таблицы. И к “зоне” вылета 16 очков, и к еврокубках – восемь. В общем, ничего никуда не их не давит. Однако можно бороться за более высокие места. К примеру, расстояние от девятого "Челси" – три очка. А по дороге к "пенсионерам" также находятся "Вулверхэмптон" и "Брайтон". Учитывая четыре победы в последних шести матчах, все возможно.
Кадры хозяев
Три футболиста точно не сыграют за "Борнмут" сегодня. Синистерра, Тавернье и Фредерикс – в лазарете. Также там находятся Адамс Мефам и Семенио.
Новости Манчестер Юнайтед
Пусть и в прошлом матче МЮ не выиграл, однако вторую подряд ничью в чемпионате против Ливерпуля можно считать хорошим результатом. Тем более, когда первый тайм команда тен Хага полностью провалила. А уже по итогам второго могла и выигрывать, если бы не фол Ван-Биссаки и гол с пенальти от Салаха. Третий раз за сезон команды играют вничью в основное время.
Правда, в трех последних встречах "манкунианцы" не побеждают. В общей сложности за эти поединки они позволили пробить в сторону ворот Онана 87 раз. Поразительный показатель. Такие результаты вырвали команду из практической борьбы за зону Лиги чемпионов. Да, теоретически еще МЮ может заскочить в вагон из первых четырех команд АПЛ, но за финальные восемь туров нужно отыграть 11 очков отрыва. Для этого должны быть хотя бы предпосылки, а не два очка за три матча.
Кадры гостей
Лазарет МЮ снова увеличивается. Предыдущий матч пропустили Варан, Мактоминей, Шоу, Линделоф, Маласия, Мартинес и Марсьяль. Не сыграют они и сегодня. Также под вопросом участие Эванса и Рашфорда.
Последние пять матчей Борнмута и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 06.04. Лутон – Борнмут 2:1 (АПЛ)
- 02.04. Борнмут – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)
- 30.03. Борнмут – Эвертон 2:1 (АПЛ)
- 13.03. Борнмут – Лутон 4:3 (АПЛ)
- 09.03. Борнмут – Шеффилд Юнайтед 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 07.04. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)
- 04.04. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3 (АПЛ)
- 30.03. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)
- 09.03. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
09.12.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)
20.05.23. Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)
04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)
02.11.19. Борнмут – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2
|Ливерпуль
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3
|Манчестер Сити
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4
|Тоттенхэм
|31
|18
|6
|7
|65 - 45
|60
|5
|Астон Вилла
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6
|Манчестер Юнайтед
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8
|Ньюкасл
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9
|Челси
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10
|Брайтон
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11
|Вулверхэмптон
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12
|Борнмут
|31
|11
|8
|12
|45 - 55
|41
|13
|Фулхэм
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14
|Кристал Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15
|Эвертон*
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|29
|16
|Брентфорд
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|17
|Ноттингем Форест*
|32
|7
|8
|17
|40 - 56
|25
|18
|Лутон Таун
|32
|6
|7
|19
|45 - 65
|25
|19
|Бернли
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20
|Шеффилд Юнайтед
|31
|3
|7
|21
|30 - 82
|16
*С команды Эвертон снято 8 очков.
*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.
Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Борнмут – Манчестер Юнайтед от UA-Football
В первом круге "вишенки" разгромили "манкунианцев" на "Олд Траффорд". Это был настоящий шок. Хотят ли отомстить подопечные тен Хага? Если бы эта эмоция управляла ими, то они бы всех в ответ должны были обыгрывать. Однако пока это не работает. Прогноз: Ничья.
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