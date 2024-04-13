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Ярмолюк остался на скамейке запасных Брентфорда в матче с аутсайдером АПЛ

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Ярмолюк остался на скамейке запасных Брентфорда в матче с аутсайдером АПЛ

Фото: Instagram

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Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк решил не включать в стартовый состав на матч с "Шеффилд Юнайтед" украинского полузащитника Егора Ярмолюка. Предыдущую игру Егор также начинал со скамейки запасных.

"Шеффилд Юнайтед" занимает последнее место в АПЛ. Команда украинца в турнирной таблице 15-я.

Поединок "Брентфорд" - "Шеффилд Юнайтед" начнется в 17:00.

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Брентфорд (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
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