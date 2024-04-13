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Ярмолюк остался на скамейке запасных Брентфорда в матче с аутсайдером АПЛ
Странно
Фото: Instagram
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк решил не включать в стартовый состав на матч с "Шеффилд Юнайтед" украинского полузащитника Егора Ярмолюка. Предыдущую игру Егор также начинал со скамейки запасных.
"Шеффилд Юнайтед" занимает последнее место в АПЛ. Команда украинца в турнирной таблице 15-я.
???? Your Bees line-up this afternoon#BRESHU | #BrentfordFC pic.twitter.com/3Y9aB5KHcy— Brentford FC (@BrentfordFC) April 13, 2024
Поединок "Брентфорд" - "Шеффилд Юнайтед" начнется в 17:00.
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Источник:Брентфорд
Опубликовал: Виктор Иванчук
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