АПЛ. Манчестер Сити – Лутон 5:1. Счет отвечает событиям на поле

Английская Премьер-лига, 33-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

В первом круге на крошечном "Кенилворт Роуд" подопечные Гвардиолы мучились с "Лутоном". "Шляпники" тогда выиграли первый тайм, но после перерыва отдали матч "Сити". В этот раз также "горожане" во второй половине встречи реализовывали лучше, а в первые 45 минут должны были громить соперников.

Счет был открыт уже на второй минуте. Холанда вывели один на один с Каминским, но эту дуэль выиграл бельгийский голкипер. Впоследствии транзитом через Доку мяч снова дошел до Эрлинга, который пробил в голову Хасиоки – от него полетело в свои же ворота. Быстрый автогол.

Only 65 seconds in, and @ManCity lead against Luton!



Erling Haaland had a one-on-one opportunity saved, then Jeremy Doku's shot was blocked, and finally Haaland's second attempt took a big deflection off Daiki Hashioka on its way into the net#MCILUT pic.twitter.com/2vfMmLxMMO — Premier League (@premierleague) April 13, 2024

Дальше плотно бил Ковачич – Каминский парировал. Еще один шанс был у Холанда, но его удар боковыми ножницами полетел мимо ворот. На 27-й минуте Нунешу нужно было лишь бильярдно поразить угол ворот, однако мяч после его удара лизнул стойку. А к концу тайма еще и Де Брюйне классным обводным ударом целил под перекладину – Каминский и тут спас.

В общей сложности до перерыва хозяева пробили 19 раз по воротам соперника, в то время как "Лутон" не смог ни разу. Старт второго тайма был спокоен, но впоследствии "Сити" снова развернул свою атаку на полную мощность. Во второй 45-минутке "горожане" пробили практически столько же (18 раз), но забили в четыре раза больше.

Сначала пристреливались Диаш и Альварес – мяч летел в метре от цели. А уже на 64 минуте Ковачич выдал невероятную пушку, классно поймав круглого ударом из-за пределов штрафной. У голкипера не было никакого шанса.

That strike from Mateo Kovacic ????



His sublimely timed shot from the edge of the box flies into the net to double @ManCity's lead against Luton!#MCILUT pic.twitter.com/7y1sXjXr3P — Premier League (@premierleague) April 13, 2024

Прошло всего две минуты, когда гости создали невероятный шанс отквитать один гол, однако удар Вудроу принял на себя каркас ворот. А потом Доку с помощью своего дриблинга еще и пенальти заработал. Холанд развел мяч и голкипера по углам.

На 80-й минуте Эдерсон парировал удар Даути с метров 10, а через момент "Лутон" забил гол престижа. Нунес прилично ошибся, после чего у Баркли удался отличный удар. Правда, это совсем не помогло гостям.

"Сити" успел отличиться и в четвертый, и в пятый раз. Более того, между этими голами еще и Альварес мог забивать. Однако в итоге Доку и Гвардиол обменялись ассистами друг на друга. Особенно красиво отличился голом вингер, который сам индивидуально создал это взятие ворот.

Временно команда Гвардиолы снова первая. По крайней мере, до конца текущего дня. А завтра "горожане" будут болеть за "Кристал Пэлас" и "Астон Виллу", чтобы конкуренты теряли очки.

???? @ManCity go top for the first time since 25th November following their win against Luton! pic.twitter.com/M3BNiU40oN — Premier League (@premierleague) April 13, 2024

"Манчестер Сити" - "Лутон" 5:1

Голы: Хасиока 2 (авт.), Ковачич 64, Холанд 76, Доку 87, Гвардиол 90+3 – Баркли 81

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Нунес, Ковачич – Альварес, Де Брюйне (Гомес 81), Доку – Холанд (Бобб 81)

"Лутон": Каминский – Оньединма (Нелсон 88), Хасиока, Берк, Даути – Кларк (Джонсон 89), Баркли, Берри (Мпанзу 77) – Чонг, Моррис, Таунсенд (Вудроу 59)

Предупреждение: Де Брюйне 43