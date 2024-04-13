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Постекоглу - после разгромного поражения: Мы не можем сидеть и жалеть себя

Англия

Сегодня был провал

Постекоглу - после разгромного поражения: Мы не можем сидеть и жалеть себя

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу прокомментировал провальный выездной матч с "Ньюкаслом", в котором его команда уступила со счетом 4:0.

"Это тяжелый матч, несколько сырой на данный момент. Слава "Ньюкаслу". Я считаю, что они были очень хороши сегодня. Мы не справились с игрой и не были способны выполнять какие-либо вещи, которые мы обычно делаем.

Я даже раньше думал, что сегодня нам не хватает уверенности во многих вещах. Они могут нанести тебе вред, особенно в переходе, и они сделали это сегодня.

Моя тройная замена? Они очень старались, это тяжело, потому что честно говоря, у нас не было никого, кто бы играл на уровне. Достаточно старались.

У нас нет выбора. Мы не можем сидеть и жалеть себя, это не в природе того, что мы делаем. Там есть некоторые уроки, мы должны взять их и проанализировать", - сказал Постекоглу.

Из-за этого результата "шпоры" покинули топ-четверку АПЛ. Сейчас они находятся на 5-м месте с 60-ю очками. Столько же у "Астон Виллы", которую "Тоттенхэм" пропустил на 4-е место.

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Источник:
BBC Match of the Day
Опубликовал: Виктор Иванчук
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