Ливерпуль – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В четверг "Аталанта" настолько сильно поразила "Энфилд", что местные болельщики, которые вообще не привыкли к подобному зрелищу, наверняка до сих пор отходят от шока. Лучшей реабилитацией для этих людей будет победа их команды в матче Премьер-лиги.

Учитывая, что мерсисайдцы продолжают борьбу за титул, победа в каждом следующем матче будет чрезвычайно важной. А вспоминая события четверга, у игроков просто нет другого выхода, кроме как побеждать, не так ли?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.

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