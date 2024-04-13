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Ливерпуль – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Энфилд" ждет реабилитации за разгром

Ливерпуль – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В четверг "Аталанта" настолько сильно поразила "Энфилд", что местные болельщики, которые вообще не привыкли к подобному зрелищу, наверняка до сих пор отходят от шока. Лучшей реабилитацией для этих людей будет победа их команды в матче Премьер-лиги.

Учитывая, что мерсисайдцы продолжают борьбу за титул, победа в каждом следующем матче будет чрезвычайно важной. А вспоминая события четверга, у игроков просто нет другого выхода, кроме как побеждать, не так ли?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Кристал Пэлас"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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