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Ливерпуль – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Энфилд" ждет реабилитации за разгром
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг "Аталанта" настолько сильно поразила "Энфилд", что местные болельщики, которые вообще не привыкли к подобному зрелищу, наверняка до сих пор отходят от шока. Лучшей реабилитацией для этих людей будет победа их команды в матче Премьер-лиги.
Учитывая, что мерсисайдцы продолжают борьбу за титул, победа в каждом следующем матче будет чрезвычайно важной. А вспоминая события четверга, у игроков просто нет другого выхода, кроме как побеждать, не так ли?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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